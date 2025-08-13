İlk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 zam öngören teklife Yurt Eğitim Sen Genel Başkanı Hakan Çeliksoy sert tepki gösterdi.

Genel Başkan Çeliksoy, “Gerçek enflasyon ortadayken bu teklif ihanettir” dedi.

“Bu Oranlar Açlığın ve Yoksulluğun Resmidir”

Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Hakan Çeliksoy, yaptığı açıklamada, Kamu İşveren Heyeti tarafından açıklanan ve yetkili sendikanın masada kabul ettirmek istediği teklifin kamu çalışanlarının emeğini yok saydığını savundu.

Çeliksoy, “2026 yılı için yüzde 10 ve yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 4 ve yüzde 4 zam oranı açlığın, yoksulluğun ve emeğin değersizleşmesinin resmidir. Bu teklif kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“Sarı Sendika Kamu Çalışanlarını Satıyor”

Yetkili sendikayı eleştiren Çeliksoy, “Bugün görüyoruz ki yetkili sendika sıfatını taşıyan ‘sarı sendika’, masada kamu çalışanlarını bir kez daha satmaktadır. Alım gücünü yerle bir eden bu anlayışa ve buna dahil olan tüm kurum ve kuruluşlara hakkımı helal etmiyorum” dedi.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Çeliksoy, “Gerçek enflasyon vatandaşın pazarda, markette, kirada, faturada hissettiğidir” diye konuştu.

“Talebimiz Nettir”

Kamu çalışanlarının insanca yaşayabilmesi için milli gelirin adaletli bir şekilde paylaştırılması gerektiğini belirten Çeliksoy, şunları kaydetti: “2026 yılı için yüzde 25 zam, enflasyon farkı ve huzur hakkı, 2027 yılı için ise yüzde 45 zam, enflasyon farkı ve huzur hakkı talep ediyoruz. Kamu İşveren Heyeti’ni ve yetkili sendikayı, kamu çalışanının hakkını gasp eden bu anlayıştan vazgeçmeye ve gerçek enflasyon ışığında adaletli teklifler sunmaya davet ediyorum.”