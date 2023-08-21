Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam’ın kısa süre önce çalışmalarına başladığı Türkiye Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) kuruldu. Birliği Yozgat’ta, Yozgat Emlakçılar Odası Dernek Başkanı ve Yaşam Emlak sahibi Asım Çelikel temsil edecek.

Atama sonrası açıklamada bulunan TEDB Yozgat temsilcisi Asım Çelikel, “Bu göreve layık görülmekten mutluyum. Yozgat Emlakçılar Odası Dernek Başkanlığı olarak TEDB yönetimine ve Yozgat İl Temsilciliğine seçildik. TEDB Genel Başkanımız Sayın Hakan Akçam’a teşekkür ediyorum. Şu an 33 ilde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladık. Yozgat için çalışmaya devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Haber Merkezi