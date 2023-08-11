Müftü İsmail Çelik, Çekerek’te görev yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ilçede kendisinden önce bu görevi yürüten Fazıl Saraç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

İSMAİL ÇELİK KİMDİR?

1979 yılında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi İstanbul'da, üniversiteyi Adana Çukurova'da bitirdi. Ortaokul sonrası İstanbul Sümbül Efendi’de başladığı hafızlığını 1995 yılında Kastamonu'da ikmal etti. 1999 İstanbul İmam Hatip ve 2003 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını 2007 yılında aynı fakültede "Din Eğitimi Bilimi" sahasında, ''Hilmi Ziya Ülken'in Düşüncesinde Din Eğitimi'' adlı teziyle yaptı. 2007'de Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde başladığı İmam Hatiplik görevini 7 yıl sürdürdü. Bunun 3 yılını Muğla ilinde, 4 yılını İstanbul Beykoz'da ifa etti. 2008 yılında askerliğini Şırnak ili Uludere ilçesinde yaptı. 2009' da Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tashih-i huruf kursunu bitirdi. 2014-2017 yılları arasında Kastamonu'nun Abana ilçesinde 3 yıl vaiz olarak çalıştı. 2017 yılında girdiği Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ni 2020 yılında tamamladı. 7 ay Balıkesir İl Müftülüğü merkez vaizliğinin ardından 29 Ocak 2021 tarihinde Kars ili Digor ilçesine müftü olarak atandı. Burada iki buçuk yıl çalıştıktan sonra 03 Ağustos 2023 tarihinde Yozgat Çekerek ilçe müftüsü olarak yeni görevine başladı. Evli olup üç çocuk babasıdır. Alpaslan Demir