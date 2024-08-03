Ordu'nun Ünye ilçesinde güvenlik konularında önemli bir rol oynayan İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, Samsun'un Atakum ilçesinde yaşadığı boğulma tehlikesiyle gündeme geldi. Serinlemek için denize giren Sarısoy, acil müdahaleyle hayata döndürüldü. İşte Celal Sarısoy'un durumu ve detaylar:

CELAL SARISOY KİMDİR?

Celal Sarısoy, Ünye İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktadır. Son iki yıl içinde Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde dört değişiklik yaşanmış ve Sarısoy, bu pozisyona beşinci olarak atanmıştır. Gümüşhane İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olan Sarısoy, emniyet hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamıştır.

BOĞULMA TEHLİKESİ

Samsun'un Atakum ilçesinde taflan sahilinde serinlemek amacıyla denize giren Celal Sarısoy, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların hızlı müdahalesiyle kıyıya çıkarılan Sarısoy, acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Sarısoy'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Görevde iki yıl içinde dört kez değişiklik yaşanan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne beşinci olarak atanan Gümüşhane İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Sarısoy'un durumu, sevenleri ve meslektaşları tarafından endişeyle takip ediliyor.