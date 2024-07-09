Gaziantep'in tanınmış isimlerinden Celal Doğan, Bodrum'da geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Peki Celal Doğan kimdir? Celal Doğan neden hastaneye kaldırıldı?

Doğan, kentin siyasi ve spor hayatında önemli roller üstlenmiş bir isim olarak biliniyor.

Gaziantep'te milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapan, kentin spor tarihinde de önemli bir yeri bulunan Celal Doğan, Bodrum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gaziantep eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve Gaziantepspor eski Başkanı da olan Celal Doğan'ın hayatı hakkındaki bilgiler ve son sağlık durumu şöyle:

CELAL DOĞAN KİMDİR?

Celal Doğan, 1 Ağustos 1943 tarihinde Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Çanakçı Köyü'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve avukatlık yapmaya başladı. Siyasi kariyerine 1977 yılında CHP Gaziantep milletvekili olarak adım atan Doğan, o dönemden itibaren Gaziantep'in sesi oldu. 1980 yılında serbest avukatlığa dönse de, 2015 yılında HDP Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı olarak tekrar parlamentoya girdi.

Celal Doğan, aynı zamanda Gaziantep'in belediye başkanlığı görevini de üstlendi. 1989 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doğan, 1994 ve 1999 seçimlerinde de bu görevi başarıyla sürdürdü. Başkanlığı döneminde kentin modernleşmesine büyük katkı sağlayan Doğan, 272 proje ile Gaziantep'i Avrupa'nın saygın kentleri arasına soktu.

Spor yönetiminde de başarılı olan Celal Doğan, 1993-2006 yılları arasında Gaziantepspor'un başkanlığını yaparak kulübün Türkiye Süper Ligi'nde önemli başarılar elde etmesini sağladı. Ayrıca, Gaskispor ve Büyükşehir Belediyespor'u kurarak Gaziantepspor'un altyapısını güçlendirdi. Bu dönemde kulüp, İntertoto Kupası ve UEFA Kupası'na katılarak büyük çapta başarılar elde etti.

CELAL DOĞAN EVLİ Mİ?

Aysel Doğan ile evli olan Celal Doğan, Koray ve Barış adında iki çocuk ve dört torun sahibidir.

CELAL DOĞAN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, tatil yapmak için bulunduğu Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde aniden rahatsızlandı. Doğan, baygınlık geçirmesinin ardından hemen hastaneye götürüldü. Doğan, burada doktorların ilk müdahalesini aldı. Hastaneye baygın halde getirilen Doğan'ın durumunun ilk müdahaleler sonrasında iyi olduğu öğrenildi. Celal Doğan'ın hastanede gözlem altına alındığı bildirildi.