Celal Alaz Adalı, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri olarak tanınıyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı’nın oğlu olan Celal Alaz, Adalı Holding’de üstlendiği yöneticilik rolleriyle dikkat çekiyor. Özellikle 19 Mayıs’ta İstanbul’da lüks bir Ferrari’nin yanmasıyla gündeme gelen Adalı, iş dünyasındaki başarıları ve özel hayatıyla merak uyandırıyor. Peki, Celal Alaz Adalı kimdir, nereli, ne iş yapıyor ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Celal Alaz Adalı Kimdir?

Celal Alaz Adalı, 1988 yılında doğdu ve 2025 itibarıyla 37 yaşında. Aslen Adanalı olan Adalı, Türkiye’nin köklü iş ailelerinden birinin mensubu. Babası Serdar Adalı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün başkanı ve Adalı Holding’in kurucusu; annesi ise Eren Adalı. Celal Alaz, kardeşi Serhan Kerim Adalı ile birlikte aile şirketinde aktif roller üstleniyor. Eğitim hayatına dair detaylı bilgi kamuoyunda paylaşılmasa da, iş dünyasındaki stratejik hamleleri ve modern yönetim anlayışıyla genç yaşta adından söz ettiriyor. Atçılık tutkusunu babasından devralan Adalı, özellikle Madam Borisov adlı yarış atıyla Türkiye Jokey Kulübü çevrelerinde biliniyor.

Celal Alaz Adalı, Adalı Holding bünyesinde yöneticilik yapıyor. Holding, inşaat, enerji, turizm, lojistik, catering ve atçılık gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor. Celal Alaz, özellikle inşaat ve gayrimenkul geliştirme projelerinde aktif rol alıyor ve teknolojik yenilikleri holdingin iş süreçlerine entegre etmeye odaklanıyor. Babası Serdar Adalı’nın vizyonunu devam ettiren Celal Alaz, holdingin uluslararası pazarlarda büyümesi için stratejik adımlar atıyor. Atçılık sektöründe de yarış atı sahipliğiyle tanınan Adalı, bu alanda hem prestij hem de yatırım fırsatlarını değerlendiriyor. Ancak, üstlendiği spesifik görevlere dair kamuya açık net bilgiler sınırlı.

Celal Alaz Adalı Özel Hayatı ve Nereli?

Adana kökenli olan Celal Alaz Adalı, İstanbul’da yaşıyor ve iş hayatını burada sürdürüyor. Özel hayatına dair detayları genellikle gizli tutmayı tercih eden Adalı, 2017’de Merve Güleç ile evlendiği iddialarıyla gündeme geldi, ancak bu evliliğin sona erdiği ve şu an bekar olduğu düşünülüyor. Resmi bir evlilik ya da ilişki açıklaması yapmayan Adalı, medyada daha çok iş dünyasındaki faaliyetleri ve lüks yaşam tarzıyla yer alıyor. 19 Mayıs’ta İstanbul Eyüpsultan’da 20 milyon TL değerindeki Ferrari’sinin yanması, onun spor otomobil tutkusunu da gözler önüne serdi. Celal Alaz, sosyal sorumluluk projelerine desteğiyle de bilinse de, kamuoyu önünde mesafeli bir profil sergiliyor.

Celal Alaz’ın Babası Kim?

