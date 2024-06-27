Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasında paylaşılan güncel bilgilere göre Çek Cumhuriyetine seyahat edecek Türk vatandaşları için vize şartları aşağıdaki gibidir.

Umuma mahsus pasaport hamili T.C. vatandaşlarının Çek Cumhuriyeti'ne seyahatleri vizeye tabidir.

Ayrıca, Çek Cumhuriyeti, 4 Nisan 2008 tarihi itibarıyla, Çek Cumhuriyeti'nde bulunan uluslararası havaalanlarını başka ülkelere geçiş amacıyla transit seyahatlerde kullanacak vatandaşlarımıza transit vize uygulaması başlatmıştır. Bu çerçevede, 4 Nisan 2008 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın Çek havaalanlarındaki transit bölgelere girişine, ancak havaalanı transit vizesiyle izin verilmektedir.

Transit vize uygulamasından;

a) Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili,

b) AB ülkeleri, Norveç, İzlanda, Andorra, Japonya, Kanada, Liechtenstein, Monako, San

Marino, ABD ve İsviçre'de yasal kalışa izin veren belge sahibi ve

c) Uçak mürettebat belgesi hamili vatandaşlarımız muaf tutulmaktadır.

Çek Cumhuriyeti 21 Aralık 2007 tarihi itibariyle Schengen alanına dâhil olmuştur.

Bu çerçevede, Schengen ülkelerinde ikamet izni sahibi olan vatandaşlarımız, Çek Cumhuriyeti’ne vizesiz giriş yaparak, üç aya kadar bu ülkede kalabilmektedirler.

Çek Cumhuriyeti temsilcilikleri, gidilecek esas ülke veya birkaç ülkeye birden gidilecekse, giriş yapılacak ilk Schengen ülkesi Çek Cumhuriyeti olduğunda Schengen vizesi ita etmektedir.

Çekya Vize Başvuruları İçin Hazırlanması Gereken Evraklar

-Pasaport (Seyahat sonrası en az 6 ay daha geçerliliği olan ve vizenin işlenebilmesi için 2 sayfası boş olan)

-Çekya Vize Başvuru Formu

-Kimlik fotokopisi

-Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

-Biometrik fotoğraf (3,5*4,5 cm ölçülerinde 2 adet)

-Seyahat sağlık sigortası (30.000 Euro teminatlı)

-Aktif bir banka hesabının son 3 aylık dökümleri (5000 TL de bakiyesi olması gerekmekte)

-Konaklamayı gösteren belgeler (Otel rezervasyonu vb.)

-Seyahati gösteren belgeler ( Ulaşım için bilet, rezervasyon vb.)

-Çalışanlar için; maaş bordrosu, 4A hizmet dökümü, işe giriş bildirgesi gibi ek belgeler

-İşverenler için; vize talep dilekçesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi, 4B hizmet dökümü gibi ek evraklar

-Emekliler için; emekli cüzdanı veya emekli maaşını gösteren onaylı hesap özeti gibi ek belgeler

-Öğrenciler için; öğrenci belgesi gibi ek belgeler

-Ticari vize alacaklar için; Çekya polisi tarafından onaylanmış şirket bilgilerini içeren ticari davetiye

-Aile ziyareti vizesi alacaklar için; davetiye