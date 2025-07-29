Çekmeköy ilçesi Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde bulunan sünger fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alana yakın konumda bulunan fabrikadan yükselen alevler, gece saatlerinde birçok ilçeden görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Alevlerin şiddeti, fabrikadaki kimyasal maddelerin de tutuşmasıyla kısa sürede arttı. Yangının etkisiyle yoğun duman bölgeyi kaplarken, itfaiye ekipleri çevrede bulunan Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve sitelere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın sırasında fabrikanın trafo sisteminde patlamalar meydana geldi. Bu durum çevrede elektrik kesintilerine neden oldu. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının elyaf ve sünger üretimi yapılan bir fabrikada çıktığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi, "Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken yangının ormanlık alana sirayet etme riskine karşı gerekli tedbirler alınmakta olup, ilk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. An itibarıyla ormanlık alana sirayet söz konusu olmamakla birlikte, yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir."

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.