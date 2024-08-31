1. Belediyemize ait 66 FK 636 plakalı 2009 model alçak tabanlı lowbed 66 FC 666 plakalı 1997 model As-950 hafriyat kamyonu, 66 FC 794 plakalı 1994 model Isuzu marka Midibüs, 66 FD 908 plakalı 2004 model Mercedes Benz marka Axor 1840 Çekici, 66 FH 217 plakalı 1981 model Mercedes Benz 2224/6*4 İtfaiye araçları çekme belgeli olarak ve bilgisayar kasası, monitör ve diğer atık malzemeler satılacaktır.

a) 1997 model FARGO marka 66 FC 666 plakalı hafriyat kamyonu 250.000,00 TL üzerinden ihale edilecek olup %3 geçici teminata ek 2.500,00 TL ek teminatla beraber toplam 10.000,00TL teminat yatırılacaktır.

b) 1994 Model ISUZU Marka 66 FE 794 Plakalı Midibüs MD27SA 75.000,00 TL üzerinden ihale edilecek olup %3 geçici teminata ek 2.750,00 TL ek teminatla beraber toplam 5.000,00TL teminat yatırılacaktır.

c) 1981 Model MERCEDES-BENZ Marka 66 FH 217 Plakalı 2224/6*4 itfaiye aracı 300.000,00 TL üzerinden ihale edilecek olup %3 geçici teminata ek 1.000,00 TL ek teminatla beraber toplam 10.000,00TL teminat yatırılacaktır.

d) 2004 model MERCEDES-BENZ marka 66 FD 908 plakalı 1840 LS çekici tır 600.000,00 TL üzerinden ihale edilecek olup %3 geçici teminata ek 2.000,00 TL ek teminatla beraber toplam 20.000,00TL teminat yatırılacaktır.

e) 2009 model ÜNAL ÇILDIR marka 66 FK 636 plakalı alçak tabanlı lowbed 600.000,00 TL üzerinden ihale edilecek olup %3 geçici teminata ek 2.000,00 TL ek teminatla beraber toplam 20.000,00TL teminat yatırılacaktır.

f) Bilgisayar kasası,monitör ve diğer atık malzemeler kg fiyatı 9.00 TL üzerinden ihale edilecek olup %3 geçici teminat 5.000.,00 TL yatırılacaktır.

2. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 09.09.2024 Cuma günü saat:15:00’ da Belediye Meclisi toplantı odasında açık ihale usulü ile yapılacaktır.

3. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

#ilangovtr Basın No ILN02082665