Çekerek Trafik Jandarması ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri denetimlerde tarım araçlarını kontrol ederek traktör sürücülerine trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

Traktör Sürücüleri Uyarıldı

Denetimler sırasında sürücülere, trafik kazalarında yaralanmaları önlemeye yönelik ROPS (Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerde gece ve gündüz görünürlüğü artıran reflektör ve sarı flaşör lambaların kullanımı hakkında eğitim verildi.

Traktör Sürücüleri Uyarıldı1

Ayrıca genel trafik kuralları hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yozgat- Aydıncık kaç km? Yozgat-Aydıncık arası kaç saat sürer?
Yozgat- Aydıncık kaç km? Yozgat-Aydıncık arası kaç saat sürer?
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, trafiğin güvenliği ile can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Muhabir: Selma Şahin