Çekerek Trafik Jandarması ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri denetimlerde tarım araçlarını kontrol ederek traktör sürücülerine trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

Denetimler sırasında sürücülere, trafik kazalarında yaralanmaları önlemeye yönelik ROPS (Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerde gece ve gündüz görünürlüğü artıran reflektör ve sarı flaşör lambaların kullanımı hakkında eğitim verildi.

Ayrıca genel trafik kuralları hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, trafiğin güvenliği ile can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.