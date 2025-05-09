Çekerek İlçe Trafik Jandarma ekipleri, Çekerek-Sorgun Devlet Yolu üzerinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamada, araç sürücüleri ve yolculara trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. Ekipler, sürücülere ve yolculara, seyir halinde cep telefonu kullanımı yasaktır ve cezai işlem uygulanacaktır.

Emniyet kemeri takılması zorunludur ve hayati önem taşır. Hız kuralları belirlenen hız limitlerine uyulmalıdır. Takip mesafesi güvenli sürüş için takip mesafesi korunmalıdır. Genel trafik kuralları trafik güvenliği için tüm kurallara riayet edilmelidir konusunda uyarı yaptı.

Jandarma yetkilileri, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla denetimlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.