Çekerek Girişimci Kadınlar Kooperatifi salça sezonunu açtı. Salça sezonun açılması ile birlikte kadın girişimciler Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde bir araya geliyor. Tarladan toplan taze domatesler kadınların marifetli elleri ile salçaya dönüştürülüyor.

Çekerek ilçesinde kurulan üretim merkezinde bir araya gelen kadın girişimciler, yöresel ürünlere değer katıyor ve ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınlar, salça başta olmak üzere üretim merkezinde kuşburnu marmelatı, üzüm pekmezi, acılı sos, erişte, makarna ve lavanta gibi yöresel ürünler üretiyor ve satışını yapıyorlar.

Çekerek ilçesinde yaklaşık 6 yıl önce bir grup girişimci kadın bir araya gelerek Çekerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. Kısa sürede sayıları artan kadın girişimciler için, Çekerek Belediyesince eski buğday pazarı binası tadilat ettirilerek Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'ne dönüştürüldü.

Burada ilçeye has yöresel ürünlerden kuşburnu marmelatı, üzüm pekmezi, acılı sos, salça, erişte, makarna ve lavanta ile ilgili birçok ürün üreten kadınlar hem yöresel ürünlere değer katmaya başladı hem de bu ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sunmaya başladı.

Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, “Kadınlar üretiyor Çekerek kazanıyor. Çekerek Girişimci Kadınlar Kooperatifi salça sezonunu açtı. Domateslerin tarladan en taze halleriyle toplanıp; tamamen doğal yöntemlerle ve özveri ile hazırladığımız salçalarımız, Yöresel Ürünler Satış Mağazasında satışa başlamıştır. Emek veren emekçi kadınların emeğine ellerine sağlık. Dünyada her şey kadının eseridir” dedi.