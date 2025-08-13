Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz yıl Çekerek / İsaklı köyünde meydana gelen yangında zarar gören 18 hektarlık ormanlık alan tekrardan ağaçlandırıldı. Dikilen fidanlar büyümeye başladı” ifadelerine yer verildi.
Ne Olmuştu?
Geçen yıl Çekerek ilçesi İsaklı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, bölgeye sevk edilen Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Çekerek Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınmıştı.
Yangın sırasında havadan jandarma helikopteri, karadan ise orman, İl Özel İdare, AFAD, belediye ekipleri ve vatandaşlar görev almıştı.
“Çoban Ateşi” Şüphesi
Yangın sonrası bölgede incelemede bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yaklaşık 25-30 hektarlık alanda yangının etkili olduğunu belirterek, “Alanının çoğunluğu örtü yangını şeklindeydi, ağaçlara fazla zarar vermedi. Yangın sebebinin orada hayvan otlatan çoban ateşinden çıktığını tahmin ediyoruz. Jandarmamız detaylı çalışma yapacak” demişti.
Vali Özkan, yangın söndürme çalışmalarına katılan tüm ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etmişti.