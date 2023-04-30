Seçim Koordinasyon Merkezi açılış töreninde vatandaşa seslenen İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayı Lütfullah Kayalar, biraz ara verdik şimdi tekrardan bir yola çıktık. Gittiğimiz yerlerde gönüllere konuştuklarını söyledi.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayı Lütfullah Kayalar yaptığı açıklamada; “ Geçmişte bütün meselelerinde birlikte olduğumuz Çekerek ilçemizin daha iyi, daha güzel günlere kavuşabilmesi var gücümüzle hep birlikte gece gündüz demeden mücadele edeceğiz. Yeni bir yola çıkmış oluyoruz. Çekerek ilçesinin de desteğini alarak çok genç yaşta başladığımız siyasi hayatımızda hep birlikte olmayı köylerimizle, belediyelerimizle birlikte olmayı vatandaşlarımızın meseleleri ile birlikte olmayı kendimize ilke edindik. Hiçbir zaman siyasi parti mensubu olduğumuz dönemlerde ve bu dönemde de insanlarımızı siyasetle ayırmak, particilikle ayırmak, insanlarımızı kalıplaştırmak değil aksine seçimler gelir geçer oylar verilir hiç önemli değil biz eksiğimizle yapılması gereken nedir birlik ve beraberlik içerisinde yapmak için uygulamalar yaptık elimizden geldiği kadarıyla insanlarımızı birleştirerek çalışmalar yaptık. Yapılan her iş takdir edilmesi lazım. Bizim dönemimizde yapılan eski camii yerinden kaldırıldı ilçeye yeni bir camii yapıldı camimizin içerisinde güzel ibadetler yapmayı Allah bizlere nasip etsin. O günün şartları ile İlk 50 yataklı Devlet Hastanesini biz Sorgun İlçesinden önce Çekerek’e yaptık. Çekerek’e sanat okulu yaptık. Kampüs sayılacak şeklinde yurtlar yaptık. Sanayi sitemizi yaptık. O günün şartlarında PTT binası yaptık. Çekerek ilçemizin içerisinde, köylerimizde, kasabalarımızın hepsinde elimizden geldiği kadar hizmetlerimizi yapmaya çalıştık. En önemlisi seçimden seçime değil seçimler dışında da köylerimizin yollarını, içme sularını, sulama kanalları ile ilgi yapılan hizmetlerimiz oldu. Yapılan hizmetlerin her zaman başında durup muhtarlarımızla, şehrimizin yöneticileri ile birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımızı yapmaya gayret ettik. Süreyya Bey Barajının temeli atarken bizler şunu ifade etmiştik Süreyya Bey Barajı küçük bir baraj değildir. Süreyya Bey Barajı orta Anadolu kapıdır diye ifade etmiştik. Bu barajda sadece Yozgat toprağı değil Tokat, Amasya, Çorum ve Kümbet Ovası ve Aydıncık tarafına kadar bütün sulamaları yapacak olan bir büyük barajdır. Süreyya Bey barajı elektrikte üretiyor. Elektrik üretimi yapıyor.Sulamada bir arpa boyu ilerleme kat etmedi. Allah kısmet ederse o sulamalar başlayacak ve inşallah Kümbet Ovası da Yozgat toprakları da dahil su ile buluşacak. Bu barajın yanına millet bahçesi yapıldı. Bu bahçeyi yapanlara da teşekkür ediyoruz kim tuğlayı tuğlanın üstüne koyuyorsa teşekkür ediyoruz. Birisi baraj yaptı birisi barajın kenarına millet bahçesi yaptı demek lazım. Sadece Çekerek’te değil Yozgat Merkezde de çok hizmet yaptık. Bizim anlayışımız insanlarımızla bir olmak, beraber olmak, ihtiyaçlarımız, eksikliklerimiz ne ise bunları yapabilmek. Siyasetin amacı birlik beraberlik içerisinde olmaktır. İYİ Parti ile Genel Başkanımız Meral Akşener ile birlikte bir yeni yola çıktık ve o yolda yürüyoruz. Seçime az bir zaman kaldı hayırlısı ile olaysız bir seçim olur. Seçimlerden dolayı kesinlikle birbirinizi kırmayın. Tercihlerinizi sandıklarda belirleyeceksiniz. 2018 yılında bu zamana kadar olan meclis ve mecliste ki milletvekillerimizin yetkileri çok azaldı. Milletvekilleri sizden aldıkları istekleri, ilçelerin, köylerin sorunlarını meclise gidip orada da bakanlıklarda takip ederek çözebilme imkanları çok azaldı. Meclisin yetkisi 2018’den sonra gelen yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı sistemi ile bir değeri ve gücü kalmadı. Güçler Cumhurbaşkanlığında toplandı. Milletin sandıkta ki iradesi mecliste milletvekili seçiyor ama isteklerini yerine getirecek meclis ortada yok. Birlikteliğimizde içerisinde bulunduğu 6 siyasi partinin 14 Mayıs tarihine gelmeden yayınladıkları neler yapacaklarına dair mutabakatları var. Seçimlerden sonra mecliste çoğunluk elde edildiği zaman ilk iş yeniden Milletvekillerinin, meclisin değerini, gücünü tesis etmektir. Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı özellikle bizlerin bu bölgelerinde hat safhadadır. Hayat pahalılığı ile ilgili ekonomi ile ilgili 14 Mayıs’tan sonra yeni dönem içerisinde gerçek ve ciddi çalışmaların yapılmasıgörüşmeleri başlayacaktır. Benim işim Yozgat sevdasıdır. Yozgat olarak bir olmamız lazım. Yozgat olarak gücümüzü iyi kullanmamız lazım. Allah kısmet ederse Yozgatlı olarak Türkiye genelinde hizmet edeceğim. Sizler bizlere bu görevi verirseniz bizlerde bu görevi geçmiş tecrübelerimize dayanarak bugün ki Türkiye’de yeni dönem içerisinde ve yeni başlayacak olan yeni dönem içerisinde Yozgat ile ilgili yapılması gerekenlere en son limitine kadar yapmaya gayret edeceğiz. Alpaslan Demir