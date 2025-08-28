Devlet Su İşleri (DSİ) 123. Şube Müdürü Nurettin Şenol, Çekerek’e bağlı Arpaç köyünde yapımı devam eden taşkın koruma kanalı inşaatında incelemelerde bulundu.
Şantiye alanında yetkililerden bilgi alan Şenol, taşkın riskinin azaltılması ve tarım arazilerinin korunması açısından projenin önemine dikkat çekti.
Arpaç köyünde yürütülen taşkın koruma kanalının tamamlanmasıyla birlikte, yerleşim alanları ve tarım arazilerinin olası taşkınlardan korunacağına işaret eden Şenol, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirtti.
Muhabir: Alpaslan Demir