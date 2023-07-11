Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel’in de katılarak destek olduğu kan bağışı etkinliğinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kan bağışı etkinliğinde vatandaşların yanı sıra Çekerek Şehit Faruk Yüksel Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler de kan desteğinde bulundu.

Çekerek Şehit Faruk Yüksel Gençlik Merkezi yetkililerince konu ile alakalı yapılan açıklamada, “Kızılay işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliğimizde, personelimiz, gönüllü gençlerimiz ve sivil vatandaşlarımız kan bağışında bulundular. İlçe Kaymakamımıza, ziyaretleri için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Yetkililerce kan bağışı yapmanın önemi hakkında da şu bilgiler aktarıldı: “Düzenli kan bağışında bulunmak insanların hayatını kurtarmanın yansıra, kişinin kendi sağlığı açısından da yaşamsal önem taşımaktadır. Kan bağışı sayesinde kan hücreleri yenilenmekte, bu da daha sağlıklı ve daha güçlü bir vücuda sahip olunmasını sağlamakta ayrıca sosyal sorumluluk yerine getirilerek insanların yardımlaşmasını, paylaşım içinde olmasını ve dayanışma içinde yaşamasını sağlamaktadır.” Melike Aslı Arslan