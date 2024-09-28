Ahşap İmalat Atölyesi'nde 'Üretken Belediyecilik' anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Başkan İnce, ahşap atölyesi aracılığıyla, ilçenin parklarında, caddelerinde, meydanlarında ve sosyal tesislerinde ihtiyaç duyulan ahşap ürünleri üretmeye devam ettiklerini söyledi.

İnce, Üretilen ürünlerin yapımı tamamlandıkça ihtiyaç duyulan bölgelerde ve parklarda vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Açıklamanın devamında ise İnce, şu ifadeleri kullandı, “Ahşap İmalat Atölyemizde, ilçemizin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek kaliteli ahşap ürünler üretiliyor. Bu sayede, dışarıdan temin edilen ürünlere kıyasla maliyetlerimizi düşürüyor ve aynı zamanda ilçemize özgü estetik çözümler sunuyoruz. İlçemizin çeşitli bölgelerinde kullandığımız ahşap ürünler, hem fonksiyonel hem de estetik açıdan büyük bir önem taşıyor. Bu hizmetlerle, halkımıza daha iyi bir yaşam alanı sunmayı hedefliyoruz. Kamelya ve bank imalatımız devam ediyor. Ahşap atölyemizde 'Üretken Belediyecilik' anlayışıyla çalışıyor, parklarımızın ve sosyal tesislerimizin ihtiyacı olan bank ve kamelyaları üretmeye devam ediyoruz. Yapımı tamamlandıkça ihtiyaç duyulan bölgelerde ve parklarımızda vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.”



Ahşap atölyesinin sadece mevcut ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, gelecekteki projeler için de önemli bir kaynak sağlayacağını ifade eden İnce, “Atölyemiz, hem ekonomik hem de çevresel açıdan sürdürülebilir bir model oluşturuyor. Ahşap ürünlerin yerel üretimi, kaynakların verimli kullanılmasını ve ilçemizin kendi kendine yeterli olmasını destekliyor” dedi.