Çekerek Lavanta Adasında gerçekleştirilen uçurtma şenliği etkinliğine çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Aileleriyle alanda eğlenen çocuklar, müzik eve eğlenceler eşliğinde renkli uçurtmaları uçurarak Lavanta Adası semalarını renklendirdi.

Çocukları ile etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlar, şenlikte çocukların güzel zaman geçirdiğini söyledi.

Bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını istediklerini belirten vatandaşlar, "Etkinlikte çocuklar çok mutlu oldu. Çocuklarımız ile uçurtma uçurup, oyunlar oynadık. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.

Uçurma Şenliği etkinliği ile güzel bir gün geçirdiklerinin altını çizen Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, “Lavanta Adası’nda düzenlediğimiz Uçurtma Şenliği, vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Aileler ve çocuklar gün boyu uçurtmalarla gökyüzünü renklendirirken, doyasıya eğlendi. Müzik ve eğlence dolu programda, çocuklar için düzenlenen boyama etkinliği de büyük beğeni topladı. Renkli ve neşeli görüntülere sahne olan şenliğimizde, hep birlikte güzel bir gün geçirdik. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.