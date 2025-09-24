Çekerek’te yeni içme suyu hattı çalışmaları başladı.

Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, Mevlana Mahallesi Papatya Sokak’ta 290 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı yapım çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Başkan İnce, yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Çalışmamız mahallemize hayırlı olsun” dedi.

İnce, projenin tamamlanmasının ardından mahalledeki su kesintilerinin azalmasının ve suyun kalitesinin artmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi