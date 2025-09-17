Belediye ekipleri park, bahçe ve yol kenarlarında budama yaparken, temizlik ekipleri de cadde ve sokaklarda düzenli olarak süpürme ve çöp toplama işlemleri gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen budama çalışmaları sayesinde ağaç ve bitkilerin sağlıklı gelişimi destekleniyor. Aynı zamanda vatandaşların güvenliği için çevredeki olası riskler de azaltılıyor.

Sokaklar Düzenli Olarak Temizleniyor

Temizlik ekipleri, ilçenin genel görünümünü güzelleştirmek amacıyla süpürme, çöp toplama ve mıntıka temizliği yapıyor. Bu çalışmalar hem çevre sağlığına katkı sağlıyor hem de ilçenin estetik görüntüsünü iyileştiriyor.

Çalışmaları Yerinde İnceledi

Belediye Başkanı Üzeyir İnce, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Her fırsatta halkla buluşarak taleplerini dinlediklerini ve çözüm ürettiklerini belirten İnce,” Esnafımız ve vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya geliyor, taleplerini dinliyor ve çözüm üretiyoruz. İlçemizin gelişimi için en önemli yolun halkımızla iç içe olmaktan geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle hem esnafımızı hem de vatandaşlarımızı düzenli olarak ziyaret ediyor, sorunlarını yerinde dinliyor ve çözüm önerileri geliştiriyoruz. Hep birlikte daha yaşanabilir, daha güçlü bir ilçe için çalışıyoruz” dedi.