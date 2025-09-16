Başkan İnce, park, bahçe ve yol kenarlarında yapılan budama çalışmalarıyla hem ağaç ve bitkilerin sağlıklı gelişiminin sağlandığını hem de vatandaşlar için daha güvenli bir çevre oluşturulduğunu belirtti.

İlçede cadde ve sokaklarda temizlik ekiplerinin düzenli olarak süpürme, çöp toplama ve mıntıka temizliği yaptığını vurgulayan İnce, çalışmaların ilçenin genel görünümünü güzelleştirdiğini söyledi.

İnce, vatandaşlara da çevre temizliğine hassasiyet göstermeleri çağrısında bulunarak, “Hedefimiz, ilçemizi hep birlikte daha temiz ve yeşil tutmak” dedi.