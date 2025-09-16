Başkan İnce, park, bahçe ve yol kenarlarında yapılan budama çalışmalarıyla hem ağaç ve bitkilerin sağlıklı gelişiminin sağlandığını hem de vatandaşlar için daha güvenli bir çevre oluşturulduğunu belirtti.

Hedefimiz Temiz Ve Yeşil Bir Çekerek3

İlçede cadde ve sokaklarda temizlik ekiplerinin düzenli olarak süpürme, çöp toplama ve mıntıka temizliği yaptığını vurgulayan İnce, çalışmaların ilçenin genel görünümünü güzelleştirdiğini söyledi.

Hedefimiz Temiz Ve Yeşil Bir Çekerek4

Yozgat’ta iklim değişikliği ve çevre bilinci masaya yatırıldı!
Yozgat’ta iklim değişikliği ve çevre bilinci masaya yatırıldı!
İçeriği Görüntüle

İnce, vatandaşlara da çevre temizliğine hassasiyet göstermeleri çağrısında bulunarak, “Hedefimiz, ilçemizi hep birlikte daha temiz ve yeşil tutmak” dedi.

Muhabir: Sema Nur Koçaker