Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, arıcıları ziyaret ederek destekler hakkında bilgi verdi.

Teknik personelle ilçedeki arıcıları ziyaret eden Saltık, arı ve kovan destekleri üreticileri bilgilendirdi.

Saltık, arıcılığı daha verimli hale getirilmesi için üreticilerle işbirliği içerisinde olduklarını, verilen desteklerin üreticilere en iyi şekilde ulaşması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bayındırhöyük köyünde arıcılık yapan İsmail Ecevit de ziyaretlerinden dolayı Saltık ve personeline teşekkür etti.