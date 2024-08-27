Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, arıcıları ziyaret ederek destekler hakkında bilgi verdi.

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Teknik personelle ilçedeki arıcıları ziyaret eden Saltık, arı ve kovan destekleri üreticileri bilgilendirdi.

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Saltık, arıcılığı daha verimli hale getirilmesi için üreticilerle işbirliği içerisinde olduklarını, verilen desteklerin üreticilere en iyi şekilde ulaşması için çaba gösterdiklerini söyledi.

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İlk Milli Parkta “Bal Ormanı” (5)

Bayındırhöyük köyünde arıcılık yapan İsmail Ecevit de ziyaretlerinden dolayı Saltık ve personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA