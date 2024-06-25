1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlayacak yaz Kur’an kursları için kayıtlar 10 Haziran-08 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yaz Kur’an kursları ile amaçlanan öğrencilerde sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma gibi değerlerin geliştirilmesi. Kur’an-ı Kerim öğrenmek ve dini bilgilerini artırmak isteyen öğrenciler, il/ilçe müftülüklerine başvuru yapabilecek.

Müftülükten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Her sene milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur’an kursları 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlıyor. Her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur’an kurslarında açılan ve milyonlarca öğrenciye hitap eden yaz Kur’an kursları bu yıl 1 Temmuz 2024 tarihinde eğitime başlayacak. Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak. Yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat sunulan kurslara kayıtlar, 10 Haziran-08 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Öğrencilerde sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma gibi değerlerin geliştirilmesi amaçlanan yatılı yaz Kur’an kurslarına kayıtlar; birinci dönem için 27 Mayıs-08 Temmuz 2024’te, ikinci dönem için 22 Temmuz-05 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak. Öğrenciler yaz tatili başlamadan, Kur’an-ı Kerim öğrenmek ve dini bilgilerini artırmak suretiyle verimli bir tatil dönemi geçirmek için il/ilçe müftülüklerine başvuru yapabilecek” denildi.