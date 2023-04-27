Eğitime verdiği öneme her fırsatta değinen Vali Ziya Polat, Çekerekliler için müjdeyi verdi.

Vali Polat, Çekerek’e yapılacak olan 16 derslikli ilkokul sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

Yozgat’ta göreve başladığı günden bu yana Yozgat’ın eğitimi için canla başla çalışan Vali Polat, Çekerek’e ilkokul yapılacağını bildirdi.

Eğitim kalitesini artırmayı amaçladığını kaydeden Polat, başarılı ve nitelikli bireyler yetiştirmeyi de hedeflediklerini söyledi.

Vali Polat, Çekerek ilçesine ilkokul yapılacağını ise şu şekilde açıkladı; “Sözleşmesi imzalandı. Çekerek İlçemize yapacağımız 16 derslikli İlkokulumuz Yiğitler Şehri Yozgat'ımıza hayırlı olsun. Sevdamız eğitim.” Melike Aslı Arslan