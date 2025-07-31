27-30 Temmuz tarihleri arasında Tunceli’de düzenlenen Rafting Türkiye Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları’nda, Çekerek ilçesini temsil eden Çekerek Belediyesi Spor Kulübü Rafting Takımı önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyona kapsamında U23 Mix kategorisinde yarışan Çekerek Belediyesi Spor Kulübü Rafting Takımı, gösterdiği üstün performansla Türkiye birincisi oldu. Takım, hem ilçeye hem de Yozgat’a büyük bir gurur yaşattı.

Elde edilen bu derecenin ardından Çekerekli sporcular, Türkiye Rafting Milli Takımı’na seçilmeye hak kazandı. Takım, önümüzdeki dönemde uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecek.