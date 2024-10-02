Meclis salonunda yapılan toplantıya, meclis üyeleri katılırken, gündemde yer alan üç önemli madde oy birliğiyle karara bağlandı.

RÜZGAR ENERJİ PROJESİ

Toplantının ilk gündem maddesinde, Sorgun Karalık köyü, Çekerek Yukarıoba ve Karahacılı köyleri sınırları içerisinde yer alan R3 Yozgat-1 Rüzgar Enerji Sistemleri Projesi ele alındı. Proje, bölgedeki enerji üretimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Meclis, projenin uygulanabilmesi için gereken izinler ve hazırlıklar konusunda detaylı görüşmeler yaptı.

Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.

ÇEKEREK İLÇESİNE 11 MİLYON LİRALIK YATIRIM

İkinci gündem maddesinde, Çekerek’e 2024 yılı yatırım bütçesi masaya yatırıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, Çekerek ilçesine 2024 yılı için ayrılan 11 milyon 90 bin 500 liralık bütçenin, ilçedeki çeşitli alt ve üst yapı projelerinde kullanılacağı belirtildi.

Komisyon Başkanvekili Tahir Ersöz, rapor üzerine yaptığı açıklamada, bu bütçenin büyük bir kısmının içme suyu, yol yapımı, asfalt kaplama ve köprü projelerine ayrıldığını söyledi.

Ersöz, ayrılan ödeneklerle yapılan harcamaların şu şekilde olduğunu kaydetti: “İçme suyu projesi: 674 bin lira, köprü ve menfez yapımı 1 milyon 500 bin lira, ikinci kat asfalt kaplama projesi 816 bin lira, BSK yol yapımı projesi 1 milyon 100 bin lira. GES projesi (Güneş Enerji Sistemi) 1 milyon lira, diğer alt ve üst yapı projeleri 6 milyon lira, cari giderler 500 bin lira.”

İçme suyu altyapı çalışmalarına yönelik 1 milyon 55 bin liranın ayrıldığını vurgulayan Ersöz, ayrıca köylerdeki asfalt kaplama projelerine de 7 milyon 725 bin liranın tahsis edildiğini söyledi.

MAHALLE KONAĞI VE PARK YAPILACAK

Toplantının üçüncü maddesinde, Çekerek ilçesi Özükavak Beldesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan 2 bin 311,89 metrekarelik taşınmazın Özükavak Belediyesi’ne tahsisi konusu ele alındı.

Özükavak Belediyesi, bölgedeki mahalle konağı ve park yapımı için bu taşınmazın tahsis edilmesini talep etmişti. Meclis, bu talep üzerine İl Özel İdaresi Komisyonu tarafından hazırlanan raporu görüşerek, taşınmazın Özükavak Belediyesi’ne tahsis edilmesine karar verdi.

Komisyon Başkanı Abdulkadir Sungur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu taşınmaz, mahalle konağı ve park yapımı amacıyla Özükavak Belediyesi’ne tahsis edilecektir. İl Özel İdaresi Kanunu'na uygun şekilde ve belirli protokol hükümleri doğrultusunda yapılan bu tahsis işlemi, Özükavak beldesinin sosyal yaşamını güçlendirecek" dedi.