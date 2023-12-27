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Çekerek Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından İsrail’in Gazze’ye olan saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla “Filistin İle Tek Yürek” programı düzenlendi. Fuat Oktay Spor Kompleksinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. İlçe Müftüsü İsmail Çelik Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitler ve Gazze halkı için dua etti.

Çekerek Akbay İlkokulu, Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokulu ve Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinin hazırladığı gösteriler sergilenirken öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları açarak tek yürek oldu.

Programda öğrenciler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ı da unutmayarak saygıyla andılar.

“TÜRK MİLLETİ ŞEHİT OLMAYI ONUR SAYAN KAHRAMAN BİR MİLLETTİR”

Türk milletinin şanı, şerefi ile ayakta duran şehit olmayı şeref ve onur sayan kahraman bir millet olduğunu söyleyen Çekerek Gençlik Merkezi Müdürü Vahap Konakçı, “Yozgatlı şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan ve tüm şehitlerimizin şehadetleri mübarek olsun, mekanları cennet olsun. Dünya kamuoyu İsrail’inin Filistin ve Gazze saldırısına yoğunlaştığı dönemde gelen bu haber içimize derin bir hüzün bıraktı. Kinimiz, öfkemiz bir kat daha arttı” dedi.

“GAZZE’DE SOYKIRIM YAPILMAKTADIR”

Gazze’de savaş suçu işlendiğini ve İsrail tarafından soykırım yapıldığını belirten Konakçı, “12 bini aşkın çocuk, 8 binin üzerinde kadın olmak üzere iki buçuk ayda 25 binin üzerinde Filistinli katledildi. 50 bin civarı yaralı, binlerce insan enkaz altında. Gıda yok, su yok, elektrik yok, ilaç yok. Kısacası Filistinlilerin yaşama hakkı yok. Uluslararası toplum, Gazze’deki soykırımı film izler gibi izlemektedir. İkiyüzlü batı uygarlığı, Gazze’de başını kuma gömmüştür. İkiyüzlü batı bu vahşeti görmemektedir. İnsan Hakları Örgütleri üç maymunu oynamaktadır. Tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek vermelidir” şeklinde konuştu.

Programa Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akkan, öğretmen ve öğrenci velileri ile ilçe halkı katıldı.