Şehrin en ilginç noktalarından biri olan Çekerek ilçesindeki Kızlar Kayası, bu hikayelerin en derinlerinden biri olarak öne çıkıyor.

KIZLAR KAYASI’NIN GİZEMLİ GEÇMİŞİ

Çekerek'te bulunan Kızlar Kayası, Yozgat'ın yedi harikasından biri olarak biliniyor. Geçmişten günümüze anlatılan pek çok efsane, bu kayayı hem bir gizem hem de bir tarih hazinesi haline getiriyor. Yüzyıllardır dilden dile aktarılan hikayeler, bu kaya üzerinde yaşanan trajik olayları ve aşk hikayelerini barındırıyor.

KAYA ÜZERİNDE YATAN BİR EFSANE

Kızlar Kayası'na dair anlatılan efsane, bölgedeki en bilinen hikayelerden biri. Çekerek Irmağı kıyısında yükselen bu kaya, zamanında Cenevizler Dönemi’nden kalma sivri bir tepenin üzerinde inşa edilmiş. Rivayete göre, kayanın bulunduğu bölgeye yerleşenler, su almak için iki yüz basamaklı bir merdiven yapmışlar. Bu merdivenin, bir Rum Beyi’nin hasta kızı için inşa ettirildiği de anlatılan hikayeler arasında.

KEŞİŞİN KIZI VE İKİ GENÇ ADAMIN YARIŞI

Efsane, keşişin güzel kızı etrafında şekilleniyor. Keşişin kızı, iki genç adamın ilgisini çeker ve her ikisi de kızla evlenmek ister. Keşiş, kızını kime vereceği konusunda kararsız kalınca ilginç bir çözüm bulur. Bir gençten kayadan geçerek ırmağın karşı tarafına bir yol yapmasını, diğer gençten ise ırmak üzerine bir köprü inşa etmesini ister. Hangi genç görevini önce tamamlarsa, kız onun olacaktır. Ancak, iki genç birbirlerinin görevlerinden habersizdir.

TRAJİK BİR AŞK HİKAYESİ

Köprüyü yapan genç, görevini tamamladığında keşiş ona, diğer gencin önce bitirdiğini ve kızını ona verdiğini söyler. Bu haber üzerine köprü yapan genç, büyük bir üzüntüyle kendini kayadan atarak intihar eder. Keşiş, aslında kızını köprü yapan gence vereceğini önceden belirlemiştir ve bu trajik olayın ardından diğer genç de hayatına son verir.

KIZLAR KAYASI: EFSANELERLE ÖRÜLMÜŞ BİR TARİH

Yozgat'ın merkezinde yer alan bu tarihi kaya, bölgenin mistik atmosferini derinleştiren efsanelerle çevrili. Kızlar Kayası, ziyaretçilere sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda derin tarihi ve trajik hikayeleriyle de unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu eşsiz yer, tarih ve efsanelerin buluştuğu bir noktada ziyaretçilerini bekliyor.