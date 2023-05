Yıldızlar Kızlar, Erkekler ve Karma kategorisinde Muğla Cumhuriyet Ortaokulu, Gençler Kız kategorisinde Muğla Dalaman Öztaş Anadolu Lisesi, Gençler Erkekler kategorisinde ve Gençler Karma kategorisinde Güneysu Spor Lisesi takımları şampiyonluğu elde etti.

Şampiyonada Çekerek Anadolu Lisesi İmam Hatip Lisesi Gençler Erkekler kategorisinde, Osman Durmaz Fen Lisesi ise Gençler Karma kategorisinde 2.'liği elde etti.

ŞAMPİYONA SORUNSUZ TAMAMLANDI

Şampiyona sonrası takımlara ödüllerini takdim eden Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, “İlçemizde gerçekleştirmiş olduğumuz okul sporları bünyesinde bir turnuvayı kazasız ve belasız bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Ödül törenini yaptıktan sonra sporcularımızı illerine, ilçelerine yolcu ettik. Üç gün boyunca coşkulu, heyecanlı bir yarışma ve güzel bir ortamda spor şenliği ortaya koydular. Katılan her yarışmacıya katılan her kulübe, destek veren her hocamıza rafting ve kano federasyonumuza şükranlarımı sunuyorum. Bir dahaki turnuvada ev sahipliği yapmanın heyecanını şimdiden hissediyoruz” dedi.

BÖLGE TURİZMİNE KATKI SAĞLIYOR

Dünya Rafting Federasyonu tarafından belgelendirilen, mükemmeliyet merkezi sertifikasına sahip Çekerek Rafting Parkurunda okul sporları final müsabakalarının yapıldığını söyleyen Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır ise, “300’den fazla sporcu hakem ve antrenörün katıldığı şampiyonayı geride bıraktık. İlçemiz turizme yönelik projelerle ön plana çıkmaktadır. Rafting projesi de bölge ve ilçe turizmine katkı sağlayacak önemli projelerden bir tanesidir. Rafting projemizle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak bu sporla gençlerimizi meşgul etmek ve onların geleceğe yönelik hayaller kurmasını sağlamak için başlattık. Bu projeyi hayata geçirmekte bizlere en büyük desteği veren, talimatlarıyla projeyi başlatan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi'ye Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bakanımıza, Valimiz Ziya Polat'a ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlara ev sahip ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Şampiyonaya Aydın Lider Okulları adına katıldıklarını belirten Öznur Türk de, “Yıldız kızlarda ikinci, erkeklerde ikinci ve karma kategorisinde ikinci olduk. Çok güzel bir organizasyondu. Çekerek'i çok sevdik. Halkı çok sıcak insanlar. Parkuru da çok güzeldi. Bizim çocuklarımız raftinge yeni başladı. Bu açıdan tam uyumlu bir parkurdaydık. Çocukları hiçbir şekilde zorlamadı. Hiçbir tehlike yoktu. Organizasyon çok güzeldi” ifadelerine yer verdi. İHA