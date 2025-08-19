İl Müdürü Şentürk, Çadır ağıllardan akıllı yemliklere, gölgeliklerden tohum desteğine kadar milyonluk yatırımların çiftçilerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Projenin temel amacının havzada bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak olduğunu vurgulayan Şentürk, aynı zamanda gelir getirici faaliyetlerle geçimi iyileştirerek kırsal kesimde yoksulluğun azaltılmasına katkı sunarken aynı zamanda doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı da azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Şentürk, proje kapsamında il genelinde 33 adet çadır ağılı ise tamamlayarak çiftçilerin kullanımına sunduklarını belirtti.

Proje 8 İlçe Ve 272 Köyü Kapsıyor

Projenin büyüklüğüne de değinen Şentürk, Çekerek Nehri Havzası’nda yürütülen projede Akdağmadeni, Aydıncık, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Merkez, Saraykent ve Sorgun olmak üzere 8 ilçenin yer aldığını ve toplamda 272 köyün bu projeden faydalanacağını aktardı.

Gölgelik Ve Tohum Desteği Veriliyor

Müdür Şentürk, 2024 yıl sonu itibarıyla merkeze bağlı Kırım, Kızıltepe, Çalatlı ve Büyükmahalle köylerindeki mera alanlarında 5 adet gölgelik yapım işinin tamamlandığını açıkladı. Şentürk, yapılan toplam harcamanın ise 2 milyon 141 bin 614 lira olduğunu söyledi.

Aynı zamanda 2024 yılı içinde 35,5 ton Macar fiği tohumu alımıyla birlikte 122 çiftçinin desteklendiğini, bu desteğin 1 milyon 184 bin 218 liralık bir bütçe ile sağlandığını kaydetti.

Modern Hayvancılığa 15 Milyon Destek

2025 yılı içerisinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 33 adet portatif çadır ağıl, 198 akıllı yemlik ve 132 akıllı suluk temin edilerek modern hayvancılığa yaklaşık 15 milyon lira destek sağlandığını belirten Şentürk, bu süreçte verilen hibe desteklerinin, yüzde 30 çiftçi katkısı 128 bin 268 lira, yüzde 70 bakanlık katkısının ise 299 bin 292 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Şentürk, bir portatif çadır ağıl, akıllı suluk ve yemliğin toplam bedelinin 427 bin 560 lira olduğunu söyleyerek yapılan toplam harcama bedelinin ise 14 milyon 194 bin 80 lira olarak belirlendiğini vurguladı.

Ek Bütçe Alındı Hedef Daha Fazlası

Ek bütçe alınarak 9 çadır ağılı için tekrar ihaleye gidileceğini, toplam sayının bu sayede toplam sayının 42’ye çıkarılacağını kaydeden Şentürk, ayrıca meralarda 11 adet gölgelik ve 55 kaşınma kazığı için yapılan ihalenin tamamlandığını bildirdi.

Önümüzdeki hafta ise suluk ve sıvat ihalesinin yapılacağını açıklayan İl Müdürü, projeden toplam 26 milyon liralık kaynağın çiftçilere sunulacağını da vurguladı.

Çiftçinin Yüzü Güldü

Müdür Şentürk, ilerleyen günlerde bir açılış yapılacağını duyurdu, çiftçilerin bu hizmetten çok memnun olduğunu belirterek şu İfadelere yer verdi: “Şu ana kadar bize gelen tepkiler çok olumlu. Çiftçilerimiz, devletimize teşekkür ediyor. Yüzde 70 hibe desteği ile çiftçimizin yükü hafifliyor”

“Çok Önemsediğimiz Bir Proje"

Projenin önemine de değinen Şentürk, “Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi bizim ilimizde çok önemsediğimiz bir proje. 2028 yılına kadar da devam edecek. Önümüzdeki yıl bütçeyi artırarak çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu farklı konularda da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız, tarım bakanımız, milletvekillerimiz, sayın valimiz himayelerinde yine desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.