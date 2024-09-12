Çekerek ilçesi, kökeni ve soyu ile tarih meraklılarının dikkatini çekiyor. Peki, Çekerek hangi soydan geliyor ve tarihi kökeni nedir? İşte bu konuya dair detaylar...

Tarihi ve kökeniyle dikkat çeken Çekerek ilçesi, Yozgat’ın önemli yerleşim alanlarından biridir. Tarihte antik Zuliya olarak bilinen bölge, adını ise Abı Şeker - Şeker AB ve Çekerek Irmağı’ndan almıştır. İlçe, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

Çekerek’in merkezine yakın konumda, Cenevizlilerden kalma su sarnıcı olan Kızlar Kayası dikkat çekerken, Hitit ticaret kolonileri tarafından kullanıldığı tahmin edilen ve günümüzde de ayakta kalan Kesipköprü harabeleri de ilçenin tarihine ışık tutmaktadır. Ayrıca, Anadolu beylikleri döneminde Kadı Burhanettin tarafından kuşatıldığı bilinen ve bugün sit alanı olarak korunan İsaklı Kalesi, Çekerek’in tarih sahnesindeki önemini göstermektedir.

Çekerek, eski adıyla Hacıköy, bir dönem Tokat’ın Zile ilçesine bağlı bir köy iken, 1924-1925 yıllarında ilçe merkezi Kadışehri'ne nakledilmiş, ancak bir yıl sonra tekrar Hacıköy'e taşınmıştır. 1944 yılında Çekerek Irmağı'ndan esinlenilerek ilçe ismi değiştirilmiş ve aynı yıl ilçe belediyesi kurulmuştur.

1990’da çıkarılan bir yasa ile Çekerek’e bağlı Aydıncık ve Kadışehri bucakları ayrılarak yeni ilçeler oluşturulmuş, bu durum Çekerek’in gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. Günümüzde Çekerek ilçesi 40 köy ve 1 beldeye ev sahipliği yapmaktadır.