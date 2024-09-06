Çekerek ilçesinde Şehit Faruk Yüksel Gençlik Merkezi içerisinde bulunan havuzun bakım, onarım ve temizlik işleri yapıldı.

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Konu ile ilgili Belediye Başkanı Üzeyir İnce, “Gençlik Merkezi içerisinde bulunan havuzun bakım-onarım ve temizlik işlerini tamamladık. İlçemize estetik bir dokunuş katmak ve vatandaşlarımız için daha güzel bir yaşam alanı oluşturmak adına çalışmalarımız devam ediyor” dedi.