Başkan Üzeyir İnce, ilçede devam eden saha çalışmalarını inceledi.

Başkan İnce, Seyit Ahmet Mahallesi Altın Sokak’ta yapımı süren kilitli parke yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Yapımı planlanan sokaklarda da incelemelerde bulunan İnce, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Başkan İnce ayrıca, Atatürk Bulvarı ve Fuat Oktay Bulvarı üzerinde yürütülen orta refüj peyzaj düzenleme çalışmalarını da sahada inceledi.

İnce, ilçenin estetik görünümünü güçlendirmeyi hedefleyen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirtti.

Belediye olarak ilçe genelinde hizmetlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Başkan İnce, “Daha güzel bir Çekerek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.