Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, ilçe esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretleri kapsamında esnaflarla samimi sohbetlerde bulunan Başkan İnce, yeni açılan iş yerlerine de “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

İnce, Çekerek’in gelişimi için esnafla dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla daha güzel bir Çekerek için çalışmaya devam ediyoruz,” dedi.

Başkan İnce, ilçedeki esnafın görüş ve önerilerinin belediye çalışmaları açısından büyük önem taşıdığını da vurguladı.