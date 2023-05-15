Bu yıl havaların beklenenden serin olması nedeni ile bazı çiçekler halen tomurcuk şeklinde. Yine havaların serin olması nedeni ile cehrilik lalelerinin daha uzun ömürlü olması bekleniyor.

Kentin 8 kilometre kuzeyinde bulunan ve yetiştiği bölgenin adını alan Cehrilik lalesi, havaların ısınmasıyla doğayı renklendirdi. Kendine has kokusu ve görünümü olan lalelere vatandaşlar büyük ilgi gösterirken fotoğraf sanatçıları ve gazeteciler için de cehrilik bölgesi büyük öneme sahip. Arılar için de önemli polen kaynağı olan laleler, her yıl Mayıs ayında doğada kendiliğinden açıyor ve açtıktan 15 gün sonra soluyor.

CEHRİLİK EFSANESİ

Cehrilik lalelerinin açtığı bölgeye ait bir de efsane bulunuyor. Yozgat'taki Nohutlu Tepesi’nin arkasında bulunan Cehrilik yakınlarında deveye binmiş geline benzeyen kayalar bulunmaktadır. Bu kayalara "Gelin Kayası "denir. Efsaneye göre köyün birinden gelin alayı gelmektedir. Eşkıyalar gelin alayını çevirirler. Niyetleri kervandaki gelini alıp esir pazarında satmaktır. Gelin alayının erkekleri eşkıyalarla vuruşurlar ve hayatlarını kaybederler. Eşkıyalar, gelini ve damadı yakalamak üzeredirler. Yakalanacaklarını anlayan gelin ve damat Allah'a dua ederler. "Allah'ım bizi bu eşkıyaların eline düşürme, bizi ya taş et, ya kuş et" duaları kabul olunur. Güzel gelinle birlikte eşkıyalar, develer ve atlar oracıkta taş olurlar. Damat ise kuş olup gökyüzüne uçuverir. Güzel gelinin ağlarken gözünden döktüğü yaşlar sel olur ve orada kırmızı lalecikler bitmeye başlar. Zamanla bu laleler tüm tepeyi kaplar. Eğrice'de (mayısın ikinci haftasında) Cehrilik Laleleri kırmızı kırmızı açar ve beyaz güvercinler gökyüzünde süzülürler. Haber Merkezi