Yozgat’ta 29 Ağustos tarihinde elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi meydana gelecek? Çamlıbel Elektrik Dağıtım (ÇEDAŞ) Anonim Şirketi tarafından bilgiler güncellendi. İşte detaylar...

ÇEDAŞ tarafından Yozgat’ta elektrik kesintisi meydana geleceği bildirildi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 29 Ağustos 2024 tarihinde 09.00 – 15.00 saatleri arasında bakım çalışması sebebiyle Yeniyer Kasabası Ahmetfakılı Mahallesi-Araplı Kasabası Yaycılar Mahallesi bölgelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağı duyuruldu.

İŞTE KESİNTİNİN DETAYLARI:

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Yeniyer Kasabası Ahmetfakılı Mahallesi-Araplı Kasabası Yaycılar Mahallesi bölgelerinde 29 Ağustos 2024 09.00 – 29 Ağustos 2024 15.00 saatleri arasında bakım çalışması sebebi ile iş sağlığı ve güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır” denildi.