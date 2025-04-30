Koleksiyoncuların peşinde koştuğu bazı madeni paralar, ikinci el piyasasında küçük bir servet kazandırıyor. Son yıllarda koleksiyon dünyasında büyük ilgi gören sınırlı basım madeni paralar, açık artırmalarda ulaştıkları rakamlarla dikkat çekiyor. Gündelik hayatta sıradan gibi görünen bu paralar, özellikle belirli bir dönemi, olayı ya da kişiyi simgeleyen özel basımlar söz konusu olduğunda, koleksiyonerler için büyük değer taşıyor.

GRACE KELLY 2 EURO’SU REKOR KIRIYOR

Bunlar arasında en çok ilgi görenlerden biri, 2007 yılında Monako Prensesi Grace Kelly anısına yalnızca 20 bin adet basılan özel 2 Euro madeni parası. İlk piyasaya sürüldüğünde yaklaşık 600 Euro’dan satılan bu nadir para, bugün koleksiyon piyasasında 2.500 Euro’ya (yaklaşık 109.500 TL) kadar alıcı bulabiliyor. Söz konusu para, nadirliği ve sembolik değeriyle yatırımcılardan yoğun talep görüyor.

DİĞER NADİR PARALAR DA GÖZDE

Grace Kelly’ye ithaf edilen paranın dışında, Avrupa’da sınırlı sayıda basılmış çok sayıda özel 2 Euro da değerli kabul ediliyor. Örneğin, Monte Carlo’nun 150. yılına özel üretilen madeni para yaklaşık 400 Euro’dan işlem görürken, Fransa’nın eski lideri Charles de Gaulle için çıkarılan özel basım 2 Euro ise 250 Euro seviyelerine kadar çıkabiliyor.