Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yapılan güncellemelere göre, 5 Ekim'den itibaren benzinde 2.10 TL'lik bir indirim öngörülüyor. Ancak motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

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Şu anki pompa fiyatlarına göre, Ankara'da motorin litre fiyatı 37.25 lira seviyelerinde bulunurken, benzin litre fiyatı ise ortalama 36.71 lira olarak kaydediliyor.

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Bu gelişmelerle birlikte, akaryakıt tüketicileri önümüzdeki günlerde benzini daha uygun fiyatlarla temin edebilecekler.

Kaynak: Haber Merkezi