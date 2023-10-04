Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yapılan güncellemelere göre, 5 Ekim'den itibaren benzinde 2.10 TL'lik bir indirim öngörülüyor. Ancak motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Şu anki pompa fiyatlarına göre, Ankara'da motorin litre fiyatı 37.25 lira seviyelerinde bulunurken, benzin litre fiyatı ise ortalama 36.71 lira olarak kaydediliyor.

Bu gelişmelerle birlikte, akaryakıt tüketicileri önümüzdeki günlerde benzini daha uygun fiyatlarla temin edebilecekler.