Kırşehir'de evde tamir yaptığı anda dengesini yitirerek düşen ve cebindeki bıçak karnına saplanan İsa Çetin, hayatını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mucur ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre; evinde kablo tamiri yapan İsa Çetin, çıktığı yerden inerken dengesini yitirerek düştü.

Bu anda cebinde bulunan bıçağın karnına saplanmasıyla Çetin, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çetin, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

İsa Çetin, bu sabah hayatını kaybetti. 1 ay önce evlenen Çetin'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.