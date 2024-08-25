ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 45. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu mücadelede 29 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi ise taraftarının önünde Fenerbahçe’den puan veya puanlar almak istiyor.

Maç Tarihi: 25 Ağustos Pazar

Başlama Saati: 21:45

Stadyum: Çaykur Didi Stadyumu

Yayın: beIN Sport 1

Fenerbahçe Muhtemel 11:

Kaleci: Livakovic

Defans: Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde

Orta Saha: İsmail, Szymanski

Forvet Arkası: İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin

Forvet: En-Nesyri

FRED SAHALARA DÖNÜYOR

Fenerbahçe’nin önemli orta saha oyuncusu Fred Rodrigues, sakatlığını atlatarak takıma döndü. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Fred, Mourinho’nun görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

MERT HAKAN YANDAŞ CEZALI

Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor maçı öncesinde tek eksik isim Mert Hakan Yandaş. Geçtiğimiz sezondan kalan cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

EKSİK OYUNCULARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bileğinde sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, transfer görüşmeleri için izin verilen Ferdi Kadıoğlu, ve cezalı Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent’in kadroda yer almadığı belirtildi.

KARADENİZ EKİBİYLE 45. RANDEVU

Fenerbahçe, bugüne kadar Çaykur Rizespor ile oynadığı 44 lig maçında 29 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, Rize temsilcisine karşı 97 gol atarken, 43 gol yedi.