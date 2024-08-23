Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait Yozgat iline bağlı ilçelerin nüfus verilerini kamuoyuyla paylaştı. Çayıralan ilçesinin 2023 yılı nüfusu da güncellendi.

TÜİK verilerine göre, Çayıralan ilçesinin 2023 yılı nüfusu 12.461 olarak belirlendi. Önceki yıllarla kıyaslandığında, ilçenin nüfusu 2019 yılında 12.563, 2020 yılında 12.457, 2021 yılında 12.294 ve 2022 yılında 12.109 olarak kaydedilmişti. 2023 yılında ise nüfustaki artış dikkat çekti.

Bu güncel veriler, Çayıralan ilçesinin demografik trendlerini takip edenler için önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır.