Seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden AK Parti Milletvekili adayı Süleyman Şahan, Çayıralan’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İlçe Teşkilatında düzenlenen toplantıda konuşan Milletvekili adayı Şahan; “İnşallah 4 adayımız ile beraber Yozgat'a, Çayıralan'a hizmet etmek için bir olacak ve beraber olacağız. Hep beraber 14 Mayıs'ı bayram edeceğiz. Teşkilatın en ücra kademesinden şu gördüğünüz bayrakları asmaktan ve görev alarak şuanda da milletvekili adayı olarak karşınızdayım. Her birinizden bu seçim Allah için çalışmanızı ve daha fazla oy getirmenizi istiyorum. Gece uyumadan, gündüz yorulmadan ben hepinizin çalışmasını bekliyorum” dedi.

Teşkilat toplantısı bitiminde esnafla sohbet eden Şahan, vatandaşların talep ve istekleri dinledi. Ardından İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik'i makamında ziyaret eden Şahan, kaymakamlık ziyaretinden sonra ilçedeki kurum amirleri ile bir araya gelerek sohbet etti. Haber Merkezi