Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında faaliyet gösteren mangal kömürü işçilerini ziyaret ederek kimlik sorgulaması gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, jandarma ekipleri mevsimlik işçilerin çocuklarıyla da bir araya geldi.

Çocuklara Jandarma boyama kitabı hediye eden ekipler, onlara çeşitli ikramlarda bulunarak keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı, vatandaşlarla kurulan iletişimi güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla benzer sosyal etkinliklerin ilçe genelinde sürdürüleceğini bildirdi.