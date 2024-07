Çayıralan ilçesine bağlı Kaynarpınar Mesire alanında ilk kez gerçekleştirilen çocuk şenliğinde engelli, otizmli ve köy çocukları şenlikte doyasıya eğlendi.



Çayıralan Kaymakamlığınca çocukların sosyal, sportif ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinliğe çocukların yanı sıra aileleri de eşlik etti. İlçe halkının yanı sıra köylerden minibüslerle getirilen çocukların da katılım sağlandığı şenliğe, engelli ve otizmli özel çocuklarda katılarak unutulmaz bir gün yaşadılar.



Renkli görüntülerin oluştuğu ve ilçede ilk defa düzenlenen şenliğe katılan her çocuğa kitap hediye edilirken şenlikte yüz boyama, Hacivat ve Karagöz oyunu, palyaço ve sihirbazlık gösterileri ile çeşitli oyunlarla çocuklar gönüllerince bir gün yaşadı. Şenlikte çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker de ikram edildi. Havai fişek gösterileri ile renklenen şenlikte onlarca çocuk doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı.



Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’da düzenlenen şenliğe katılarak çocuklar ve aileleriyle vakit geçirip sohbet etti.

Çocuk şenliğine katılan Rüveyda Çakır, “Eğlenmeye geldik, şimdi şarkı dinliyoruz. Çok mutlu oldum, eğleniyorum” dedi.



Yurtdışından geldiğini söyleyen Fevzi Can Talas ise, “Çocukların keyfi yerinde, onlar çok mutlu. Çok güzel bir program olmuş çocuklar için. Yurtdışından geliyoruz ve ilk defa böyle bir programla karşılaşıyoruz. Burası çok eğlenceli” şeklinde konuştu.



Çayıralan Kaymakamı Ferit Can da, “Bizler bu etkinliği düzenlerken geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı daha sosyal ve özgüvenli bireyler olarak hayata kazandırabilmeyi amaçladık. Etkinliğe katılan her bir çocuğumuza kitap hediye ettik. Bu vesile ile ufku açık, hayatında ahlaklı işinde becerikli ve okumayı seven bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Çayıralan ilçemizin köylerinden de dahil olmak üzere dezavantajlı bireylerimizi, özel çocuklarımızı da etkinliğe davet ederek, sosyalleşmelerini ve hayatla kaynaşmalarını sağladık. Onlar için de bir farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bu sene birincisini düzenlediğimiz Çayıralan Kaymakamlığı Çocuk Şenliği’ni her sene temmuz ayında bizden sonra gelecek kaymakamlarımızın da devam ettirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.