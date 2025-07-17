Vali Özkan başkanlığında OSB toplantısı yapıldı
Vali Özkan başkanlığında OSB toplantısı yapıldı
İçeriği Görüntüle

Çayıralan ilçe Müftülüğüne bağlı Merkez Kur’an Kursu’nda, Yaz Kur’an Kursu öğrencilerin ve velilerin katılımıyla Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Birlik Ve Beraberliğin Simgesi 2

Muharrem Ayı ve Aşure Günü münasebetiyle düzenlenen programa, kurs öğreticileri, veliler ve öğrencilerin katıldı.

Veliler ve öğrencilerin katılım gösterdiği etkinlikte, paylaşılan aşureler birlik ve beraberliğin tatlı bir simgesi oldu.
Etkinlikte kurs öğreticileri tarafından öğrencilere aşure günü hakkında bilgi verildi.

Birlik Ve Beraberliğin Simgesi 1

Aşure dağıtımıyla sona eren programda yetkililer katılım sağlayan ve emek veren herkese teşekkür etti.

Muhabir: Nisa Eraslan