Çayıralan ilçe Müftülüğüne bağlı Merkez Kur’an Kursu’nda, Yaz Kur’an Kursu öğrencilerin ve velilerin katılımıyla Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Muharrem Ayı ve Aşure Günü münasebetiyle düzenlenen programa, kurs öğreticileri, veliler ve öğrencilerin katıldı.

Veliler ve öğrencilerin katılım gösterdiği etkinlikte, paylaşılan aşureler birlik ve beraberliğin tatlı bir simgesi oldu.

Etkinlikte kurs öğreticileri tarafından öğrencilere aşure günü hakkında bilgi verildi.

Aşure dağıtımıyla sona eren programda yetkililer katılım sağlayan ve emek veren herkese teşekkür etti.