Çayıralan’da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Bal ve Kültür Festivali düzenlendi.

Festivale Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, siyasi il başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

10-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen festivalde, yöreye özgü zengin kültür ve doğal zenginlikler ön plana çıktı.

Festival kapsamında çeşitli eğlenceler, konserler ve sihirbazlık gösterileri düzenlendi. Ancak en dikkat çeken etkinlik, yöreye özgü çiçeklerle beslenmiş arılar tarafından üretilen lezzetli balların yarışması oldu.

Yerel halkın büyük ilgi gösterdiği yarışmada, birinci olan üreticiye ödülünü Vali Mehmet Ali Özkan verdi.