Toplu taşıma seçenekleri arasında, ilçeden Yozgat şehir merkezine düzenli olarak çalışan minibüs ve otobüsler yer alıyor. Vatandaşlar bu hizmet sayesinde ulaşım ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor.

Güzergah Bilgileri

Yolculuk, genellikle Çayıralan – Sarıkaya – Yozgat güzergâhı üzerinden yapılıyor. Karayolu büyük oranda asfalt ve ulaşım açısından elverişli. Özellikle yaz aylarında bu rota, ilçe ile şehir merkezi arasında sıkça kullanılan bir güzergâh haline geliyor.

Yozgat'ın geniş yüzölçümüne sahip olması nedeniyle ilçeler arası mesafeler değişiklik gösterse de, Çayıralan ile şehir merkezi arasındaki ulaşım hem kısa mesafesi hem de düzgün yol yapısı sayesinde oldukça rahat ve kolay sağlanıyor.