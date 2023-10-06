Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 1 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı, toplantıda 3 ek gündem maddesi meclis başkanlığına sunularak böylelikle ekim ayı toplantıları sona erdi.

Toplantının tek gündem maddesinde, Çayıralan ilçesinde bulunan İlköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumları ile okulların ne gibi ihtiyaçlarının olduğu hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Hazırlanan rapor hakkında bir açıklama yapan komisyon Başkanı Mikail Demir, “Çayıralan ilçesinde ilköğretim kurumlarına bağlı okullardan Çayıralan Anaokulunun duvardaki çatlaklar nedeni ile okulun Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının bir bölümünde geçici olarak eğitim ve öğretime devam ettiği okul binasında yapılan incelemelerin bir an önce bitirilerek okul binası ile ilgili bir neticeye varılması için gerekli çalışmaların yapıldığı taşıma yapılan lise binası ilçe merkezine uzak olması nedeni ile bazı velilerin öğrencilerimizi getirmek istemediği, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunun B bloğunun çatısının aktarılmasına, elektrik tesisatının yenilenmesi ve elektrik tesisatının bina içerisine alınarak kanal içerisinden götürülmesi ve okul binalarının dış cephelerinin boyanmasına, Şehit Yarbay Yusuf Turgut ortaokulunun çatısında bakım ve onarım yapılmasına, Tuvalet ve lavaboların tamir ve tadilatının yapılması ile okulumuz iç cephe boyası eskimiş olup yenilenmesine, Çayıralan İmam Hatip Ortaokuluna 200 metre bahçe duvarı tamiratı yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, Konuklar İmam Hatip İlköğretim okulunun depremde etkilendiği, etkilenen okulda incelemelerin devam ettiği, öğrencilerin ilçe merkezine taşınmakta sıkıntılar yaşandığı gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşıldığından, eksikliklerin biran evvel Milli Eğitim Müdürlüğünce giderilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)