Çayıralan İlçe Müftülüğü, ilçedeki tüm Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik anlamlı bir ikram programı düzenledi. Hayırsever vatandaşların desteğiyle hazırlanan kıymalı ikram, kurslara eş zamanlı olarak ulaştırıldı.

İlçe genelinde gerçekleştirilen organizasyon, hem öğrenciler hem de kurs öğreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

İlçe Müftüsü Ali Bahadır, bu tür yardımların öğrenciler arasında birlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Müftü Bahadır, programla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yaz Kur’an Kurslarımızda eğitim gören yavrularımıza yönelik bu anlamlı ikramı hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduk. Bu güzel işe vesile olan tüm hayır sahiplerine ve emeği geçen personelimize teşekkür ediyor, emeği geçenlerden Allah razı olsun.”