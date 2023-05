Milletvekili adayı Abdulkadir Akgül, seçim çalışmaları kapsamında Çayıralan AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek ilçe halkıyla sohbet etti. Akgül, AK Parti Çayıralan İlçe Teşkilatında vatandaşların yoğun ilgisine uğradı.

Çayıralan İlçe Başkanı Şahin Şahiner konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “TESKOMB Genel Başkanımız ve AK Parti birinci sıra milletvekili adayımız Sayın Abdülkadir Akgül'e hoş geldiniz diyorum. Sayın AK Parti seçmenleri, partimize gönül vermiş daha önceki dönem ilçe başkanları, mahalle muhtarlarımız, mahalle temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, değerli seçmenlerimiz hepiniz hoş geldiniz” dedi.

Milletvekili adayı Abdulkadir Akgül yaptığı açıklamada şunları söyledi; “14 Mayıs seçimleri bir milletvekili bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Bu seçim ülkemizin birlik ve beraberliği, ülkemizin bekası seçimidir. Beka meselesi dediğim, PKK'nın ve dış güçlerin ülkemizdeki talimatları ve hain emelleri. Dediğim gibi bu seçim bir beka meselesi, bu seçimi ya Türk milleti sevdalıları ülkemiz ya da Pkk ve dış güçlere hizmet eden zihniyet kazanacak. Bu seçim patates soğan seçimi değil ülkenin beka meselesine bakış açımızdır. Bu seçim patates Soğancılarla beka meselesini ülkemizin bağımsızlığını birliğine ve geleceğine koruyanların seçim olacaktır. Elbette hizmetler devam edecek, yatırımlar devam edecek, Yozgat'a hızlı tren geldi. Açılışını büyük bir heyecanla büyük bir şevkle yaptık. Yozgat'a bir sürü hizmet yapıldı. Bizden sonraki nesil iş bulma konusunda, iş kurma konusunda bizim gibi zorlanmasın diye daha iyi şartlara kavuşsun diye buradayım. Bu yüzden tekrar aday oldum. Ülkemize ne yaparsak yapalım hızlı tren, fabrikalar havaalanları aklınıza gelebilecek bütün yatırımları yapalım. Fakat ülkemiz Suriye gibi olursa hiçbir yatırımın değer olmaz. O ülkede taş üstünde taş kalmaz. Bu yüzden bu seçim bir beka meselesidir. Ülkemizin ayakta kalması meselesidir. Bugün Irak'ta Saddam gitsin her şey düzelecek dediler. Amerika size özgürlük getirecek dediler fakat şimdi gelinen durum belli. Irak halkı şimdi Saddam'ı arıyor. Saddam'dan önce herkes Amerika ülkeye refah, özgürlük getirecek zannediyordu şimdi ne oldu. Saddam'ı kendi elleriyle darağacına götüren Irak halkı şimdi Saddam'ı mumla arıyor. Bugün Irak üçe bölündü, Suriye üçe bölündü, Orta Doğu kan ağlıyor. Bu yüzden Türk halkının çok dikkatli olması lazım, bu seçim patates Soğancıların değil ülkede Beka, birlik beraberliği seçenlerin seçimi olacaktır. PKK yüzünden ülkemize her yıl binlerce dolar zarar ve yüzlerce şehit geliyor. Biz bu yaşımıza kadar PKK'yla çok uğraştık inşallah bizden sonraki nesil terör belasından kurtulacak. PKK'yla mücadelede ülkemiz binlerce dolar zarara girdi. Bu para Yozgat'ı ve ülkemizi beş kat daha büyürdü. Bugün benimle beraber milletvekili adayları, ben milletvekili olayım da hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun diyorlar. Önemli olan milletvekili olmak mı? Yoksa ülkenin beka meselesi mi sormak lazım. Dün bir partiye söven milletvekili adayları bugün o partide milletvekili adayı oluyor. İnşallah Yozgat halkı gaflete düşmez ve hangi davaya oy vereceğini bilir. Bütün dünya bir olmuş ülkemizdeki seçimlere bakıyor. Acaba liderlerini indirebilirler mi diye düşünüyorlar. Bir Yozgatlı olarak liderimizi dış güçlere yedirmeyeceğiz. Allah'ın izniyle tekrar ülkenin bekasını seçip tekrar Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz. Buradaki arkadaşlarımızdan herhangi biri Avrupa'da seçim var mı? Biliyor mu, bilmiyor ama bütün dünya Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor, bunu bir düşünmenizi istiyorum. Neden bütün dünya Türkiye'deki seçimleri takip ediyor. Bizim sonumuz da Irak gibi, Suriye gibi ne de Libya gibi olsun. Sarıkaya halkına güvencim tam liderimizi yedirmeyelim. Milliyetçi hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli reisimize destek verdi. 2016 yılından bu tarafa ne istedi. Hiçbir şey istemedi Cumhurbaşkanı yardımcılığı alamaz mıydı, bir bakanlık alamaz mıydı, alırdı tabi ama hiçbir pazarlık yapmadı, hiçbir bakanlık istemedi Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı istemedi çünkü oda biliyordu ki bu bir beka meselesi. Pazarlıklarını biliyorsunuz Bakanlık istiyorlar. Neden sadece koltuk meselesi. Bu yüzden Çayıralan halkı kime oy vereceğini çok iyi biliyor. Ülkemizin ve gençlerimizin geleceği için reisimizi desteklememiz lazım. Yüzde 1 oyu olan partiye Bakanlık teklif ediyorsun. Peki, yüzde 10 oyu olan HDP'ye ne vereceksin, HDP bakanlık istemiyor ki, güney doğuyu istiyor. Orada bir özerklik istiyor. HDP diyor ki ben Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı istemiyorum, ben bakanlık istemiyorum, bana Güney Doğuyu vereceksin, Güneydoğu'da bir özerklik istiyorum diyor. Ben burada bunları laf olsun diye söylemiyorum Kandilden direktiflerini hepiniz duyuyorsunuz ve görüyorsunuz, bunlar gizli kapaklı konuşulmuyor her şey ortada kıymetli Sayarlar. Biz Türkler olarak bin yıldır Savaşan bir ülkeyiz, Selçuklular olsun, Osmanlılar olsun Türkiye Cumhuriyeti olsun, sürekli bir savaş halindeyiz. Bu kadim topraklarda savaşmazsanız. Birlik olmazsanız barınamazsınız. Allah'a çok şükür bugüne kadar dimdik ayakta durduk, bölünmedik. Savaşımızdan vazgeçmedik bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. Ben Yozgat'ta bunu görebiliyorum.” Haber Merkezi